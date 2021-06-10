台北市好心肝診所爆深夜違規替非第一至第三類人員施打疫苗，遭北市政府重罰200萬，指揮中心對此表示，如有違法將嚴正送辦。好心肝基金會10日下午特地發聲明再次強調，千劑疫苗施打對象皆為志工及各種「好夥伴」，絕對合法。肝基會董事長許金川稍早也錄影片澄清，表示北市衛生局要求疫苗需在當日打完，由於時間緊迫，才會徹夜幫志工朋友接種。

好心肝診所負責人、肝基會董事長許金川指出，救人是醫生的天職，診所並不以營利為目的，而是把病人當作家人。5月疫情爆發以來，診所接到不少病友、志工詢問能否施打疫苗，但礙於規定作罷。

但許金川說，近日接到台北市醫師公會發函告知，北市醫事人員需在6月4日前要施打完疫苗，推測多數醫事人員已完成疫苗注射，同時也知道各大醫院志工都已接種完疫苗。因此，當診所在6月7日接到衛生局通知能施打疫苗時，當下非常高興。

許金川指出，這次施打疫苗對象為，診所志工及經常出入診所的各界好心肝朋友。由於衛生局告知疫苗需在當天施打完畢，6月7日拿到15瓶，診所於晚上9點前就打完。第二天衛生局通知，這次可以拿到100瓶，也就是能施打1000人，但這也要當天打完。由於時間緊迫，好心肝診所當日從下午3點半到晚上10點多，動員好心肝所有工作同仁、護理人員，徹夜幫各界志工朋友，及診所內的清潔、水電、管理人員接種疫苗。

許金川表示，基金會出發點是善意的，但在此次疫苗接種規畫上不夠周延，造成一般民眾及有關單位的困擾，特此道歉。

(中時新聞網)