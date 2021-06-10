因為本土疫情擴散，公益彩券經銷商生意也是慘淡，財政部再度啟動紓困措施，只要5月到7月佣金收入較去年同期減少15％以上，就可補助。單月最高可補助1萬元，總共3萬元，預估會有2.1萬人受惠。

受到本土疫情影響，公益彩券生意也受到衝擊，根據台彩的統計，5月業績衰退2到3成，而公益彩券的經銷商則是最直接的受害者。

財政部國庫署今日宣布，匡列4.99億元紓困，只要5到7月3個月，各月佣金收入較去年同期減少15％~20％，電腦型經銷商可補貼5000元、立即型補貼1500元；減少20％到25％，電腦型補貼7000元、立即型補助2000元。

減少25％到30％，電腦型補貼8500元、立即型2500元；減少超過30％者，電腦型補貼1萬元、立即型補貼3000元。

財政部國庫署表示，此案委託中國信託辦理，包含受理、審查與補貼金額發放等相關作業，初估有58％的電腦型與52％的立即型經銷商符合資格，受惠數達2.1萬人。其中有1.1萬人去年有領過紓困補貼，可以免申請直接入帳，最快6月15日就可以領到5月份的紓困金。

其他須申請的經銷商即日起到8月16日止都可以申請，為了防止經銷商接觸感染風險，今年也新增了網路申辦機制，經銷商可上台彩網站經銷商專區辦理。

(中時 )