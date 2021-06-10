美國超現實電影大師大衛林區在《大師之前》分享創作《橡皮頭》的獨門心法。（佳映提供）

恐怖片《陰森》近期因為疫情三級警戒不走院線上映，將於11日直接在「中華電信MOD」、「中華電信 Hami Video」、「台灣大哥大myVideo」、「遠傳friDay影音」4大平台上架首映。該片巧妙結合《逃出絕命鎮》、《陰兒房》等恐怖片驚嚇元素，先前在金馬奇幻影展放映佳評如潮。電影描述由喬丹海耶斯飾演的歸國女子，在深夜的機場叫了一輛計程車，司機卻一直不斷在車內騷擾她，一路上兩人又不斷遭遇各種離奇情景，也讓兩人開始互相猜忌、懷疑對方是否會對自己痛下殺手。

據悉，劇組花費5天時間在車內拍攝，讓兩人的精神狀況處於極度緊繃狀態，海耶斯對此表示：「年輕女性都至少懷疑過司機是不是變態殺人狂！」飾演司機的達普林也笑著反駁：「或許司機也很怕乘客是殺人魔！」海耶斯也透露，劇組不論白天還是晚上都需要拍攝，讓兩人看起來能更處於精神崩潰的狀況。這也讓馬克斯達普林笑說：「看來導演這招有奏效，我們兩個看起來，真的很像殺人狂！」

除了《陰森》之外，片商佳映娛樂也將《大師之前》系列電影，安排10日於線上串流影音平台「想映電影院」搶先獨家上架。金馬執委會執行長聞天祥更在居家防疫期間特別錄製暖心推薦，為五位電影大師背書，盛讚《大師之前》是「電影神殿裡的Google Maps」，盼能用愛電影的聲音穿透病毒的封鎖，讓看電影不受時空限制持續下去。

《大師之前》系列邀請5位國際名導現身受訪，在鏡頭前揭露首部長片的創作秘辛。比如大衛林區曾為了《橡皮頭》（Eraserhead）其中一場戲，拍了足足3年才搞定；拉斯馮提爾（Lars von Trier）自爆是神經質讓他完成了《犯罪分子》；奧利維耶阿薩亞斯（Olivier Assayas）透過《失序狀態》重溫和父親的對話；札維耶多藍（Xavier Dolan）向理財顧問謊稱要買房子，將帳戶的錢全砸在《聽媽媽的話》；米修歐斯洛（Michel Ocelot）不顧劇組反對，執意在親子共賞的動畫片《嘰哩咕與女巫》呈現各色裸體。透過五位大師的自我剖析，見證他們如何炸出平地一聲雷，為影史開啟嶄新篇章。

(中時 )