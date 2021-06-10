效力日職西武獅隊的台灣好手吳念庭，10日與橫濱隊的比賽3打數1安打，連續安打場次來到第5場，打擊率稍稍上升至2成80，球隊也以5比3勝出。

吳念庭此役擔任先發二壘手、打第5棒，1局下西武靠著開路先鋒岸潤一郎陽春炮追平，吳念庭首次上場打擊就敲出右外野安打，助隊攻佔一、二壘，不過下一棒愛斗遭到三振，沒能延續攻勢。

3局下吳念庭靠著選球獲得四壞球保送，第3打席則是吞下三振，7局下敲出中外野飛球出局，總計3打數1安打，吞下1次三振、獲得1保送。

而火腿隊「大王」王柏融今天與阪神虎隊的比賽同樣擔任第5棒，前3打席只靠保送上壘的他，9局下敲出帶有1分打點的中外野安打，助隊追回1分，但火腿終場仍以2比4吞敗。

王柏融此役擔任指定打擊、打第5棒，前2次打擊分別是三壘飛球、中外野飛球出局，7局下王柏融纏鬥到滿球數後獲得四壞球上壘，再靠著野村佑希右外野方向深遠安打，跑回球隊第1分。

9局下1比4落後的火腿最後反攻，近藤健介敲安，王柏融再補上1支中外野安打，助隊追回1分，王柏融此役3支1，有1得點、1得分，打擊率也上升至2成68。

(中時 )