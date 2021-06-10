根據歐洲議會決定，歐盟將引入在歐盟全境有效的新冠疫苗接種證書，以加速恢復成員國之間的人員流動。該項俗稱為「免疫護照」的措施自7月1日正式實施後，持證者將免除隔離、自主隔離與病毒檢測，得以在歐盟成員國之間自由旅行。這個最早由中國首先提出的做法，正在許多國家開始被接受，成為未來國際旅行的標準。

據《德國之聲》報導，歐洲議會在6月9日以多數投票通過了在歐盟實行新冠證書的提案。歐洲議會在斯特拉斯堡發表聲明稱，歐盟各成員國應免費發放證書，證書將以數位形式或帶有二維條碼的紙質形式發放。

報導說，新冠證書將於7月1日在歐盟正式生效，有效期為12個月。證書將分為3種形式，分別標明持證人已接種疫苗、檢測呈陰性或曾經感染過新冠病毒並康復。

大陸推廣國際旅行健康證明獲得歐盟支持，圖為大陸發出國際旅行用的新冠疫苗接種與免疫證明。（圖／微博）

提案內容顯示，歐盟各國將互相承認證書，並可以對此進行核查，以防止造假行為。證書持有者將在歐盟內部旅行時免除額外的旅行限制，如隔離、自我隔離或病毒檢測，以簡化歐盟國家間的旅行。證書中還將記錄持證者接種何種經過歐洲藥管局批准的疫苗，歐盟成員國必須加以承認。不過，歐盟也表示，歐盟新冠證書並非旅行文件，不得據以要求自由旅行。

報導說，在歐洲議會通過後，該議案還需經歐盟理事會通過，並得到歐盟各國的批准，但一般這為這只是形式問題。規定在生效後的6周內不會嚴格執行，以便各國有時間做好準備。因為有些國家的公共衛生部門仍未採用數位化體系。

接種疫苗的種類會影響來自歐盟以外的旅客，他絕大多數應是在接種疫苗後才被允許入境，如果能說服他們所進入的歐盟國家當局承認他們接種的疫苗，那麼也有資格獲得新冠證書。

大陸搶在全球各國之先推出中國版「國際旅行健康證明」，在後疫情時代，率先制訂「疫苗護照」的遊戲規則，其主導國際秩序的企圖心不言可喻。專家也分析稱，如果接種疫苗的速度緩慢，重開邊境的時間就會拖得愈晚。這種做法雖然有疫苗歧視等政治與倫理疑慮，但在現實需要考量下，歐美國家也陸續跟進。因應此一可能的國際防疫趨勢，台灣也應該盡早就此做好準備。

(中時新聞網)