大陸男星陳學冬在電影《小時代》系列中擔綱男主角之一周崇光，帥氣外貌和癡情形象圈粉無數，成為新生代頂流男星；近年來陳學冬工作中心幾乎在拍戲，空閒時間也積極投入海洋生態保育，還是公益團體宣傳大使，最近下海拍片意外遭水母螫傷，雙腿全是紅疹，傷痕累累畫面令粉絲相當不捨又心疼。

今（10）日陳學冬在微博曬出多張工作照，提到自己為了拍攝下海，原本就有心理準備被海底生物弄傷，沒想到此次拍攝雙腿被水母螫傷，更直言「彷彿被一萬隻毒蚊子咬過」；他也附上雙腿慘不忍睹的照片，還貼心地表示，「密恐（密集恐懼症）勿入」。

陳學冬除了拍戲，也很熱衷於做公益。(圖/ 摘自陳學冬微博)

但近日陳學冬下海拍片，遭到水母嚴重螫傷。(圖/ 摘自陳學冬微博)

照片中有他在船裡帥氣的自拍，從他的身後能看到窗外一片汪洋，臉蛋幾乎素顏看起來相當陽光，穿著帽T就像是一個大男孩；不過，還有多張雙腿近照，清楚看到佈滿紅斑，被水母螫得傷痕累累，相當嚴重，他也自嘲「被水母螫成了篩子」。

粉絲們看到照片都超心疼，紛紛留言關心傷勢，「保護好身體啊，以後您還要演偶像劇呢」、「一早點開照片嚇死，瞬間清醒」、「原來水母會咬人啊，辛苦你了」、「最愛的大海又一次傷害了你」；陳學冬近期成為聯合國環境規劃署「無境深藍」宣傳大使，呼籲大眾一起保護海洋。

(中時新聞網)