光寶宣布攜手亞太電信與富鴻網，已在台北市健康路架設全台第一個「5G智慧IoT路燈號誌共桿」，可透過毫米波5G網路加速資料下載、傳輸，優化各種智慧路燈聯網的應用。

光寶表示，旗下LED室外照明事業處光林過去與基隆、台北、新北、桃園、嘉義等地方政府合作，安裝數十座不同應用的智慧燈桿，除基本的路燈聯網，還有戶外WiFi熱點、空氣品質、水文與氣象站，部分燈桿架設與市民互動拍照的多功能顯示螢幕，則以概念性應用為主。

光寶指出，在台北市健康路建置的全台首座5G毫米波（mmWave）智慧桿，同樣配置路燈聯網，可輕易安裝、升級各種應用，相較一般燈桿電力配線混亂，5G智慧桿特別設計「隱藏空間」，妥善分配各種電線，並整合多種交通號誌在智慧杆上。

另外，光寶也表示，與亞太電信、富鴻網合作，首次在5G智慧桿頂部安裝5G微型基站，為智慧交通發展最重要的道路照明聯網、交通與車況智慧監控，奠定整合的基礎，5G可加速資料傳輸、優化聯網應用，協助相關單位即時監管與控制路況、擴大路燈與其他智能方案聯網端的承載量、加速維修回報與資料收集，同時搭配邊緣運算，讓相關單位實現更安全、高效的智慧城市應用，其中，桃園市去年已完成20萬盞路燈聯網，顯示台灣在物聯網應用可與世界比肩。

(工商 )