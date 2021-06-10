供應鏈就是生命共同體，當主流趨勢確認，所有成員都有責任跟進。全球跨國企業加速推進零碳排放目標時，供應商自然被要求落實永續作為，渣打集團《零碳倒數》（Carbon Dated）調查報告顯示，78％的跨國企業考慮在2025年前，與無法配合企業減碳轉型的供應商停止合作，反映出處理供應鏈碳排放，將是產業生態系減碳轉型的第一步。

隨著跨國企業邁向減碳轉型的過程中，渣打集團預期，將有35%現有供應商因無法配合減碳步調而遭排除。台灣廠商與全球供應鏈緊扣，中小企業又沒有能力導入或控制企業自身的碳排放，長久來看上游廠商勢將排除與台廠合作。

渣打集團行政總裁溫拓思表示，在跨國企業邁向零碳轉型的過程中，「毫無意外地，要求供應商採取相對應的行動！」。然而，對供應商而言，尤其是新興市場或快速成長地區的供應商，因無法獨自進行，跨國企業必須提供誘因，協助供應商展開減碳轉型之路，政府與金融業更應透過打造基礎建設或提供所需資金，扮演關鍵角色。

溫拓思認為，減碳轉型攸關地球的存亡，若能建構一個有效活躍的貿易生態系對全球經濟發展也一樣重要，「我們必須攜手努力確保供應鏈落實減碳，同時有助全球繁榮。」

(工商 )