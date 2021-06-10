儘管近期本土新冠疫情案例攀升，惠譽10日表示，預期台灣現有受評的票券金融公司於2021年至2022年將維持穩健的信用體質，因為估測疫情對台灣經濟的衝擊將得以受到控制，而且台灣票券金融業的經營環境，因台灣經濟在疫情期間展現出的復甦力道而趨穩，並有助減緩對票券公司財務體質的經營壓力。

惠譽對於台灣2021年經濟表現預期樂觀，主因來自今年前四個月出口動能強勁，惠譽經濟團隊預測台灣GDP成長率，2021年可達4.5％、2022年約3.6％。惠譽指出，如果疫情持續擴散並嚴重影響國內消費、經濟活動及製造業，且最終對出口與國內投資產生重大影響，將可能抵銷該上行風險。

惠譽指出，截至2020年底，所有受評的台灣票券金融公司之惠譽核心資本比率，維持穩定或有所成長，基於穩定的獲利能力與成長偏好，預期這些票券金融公司將可維持現有的資本水準。

(工商 )