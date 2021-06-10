張鈞甯飾演的花店老闆娘角色神祕。（車庫提供）

女星鈴木保奈美特地助陣《唐人街探案3》。（車庫提供）

邱澤與張鈞甯曾在2020年網路劇《唐人街探案》首度合體演出戲劇，隨後傳出緋聞。2人再度於《唐人街探案3》中現身，雖然戲分不多，卻是重要關鍵角色，為劇情更添火花。邱澤在《唐人街探案》網路劇中飾演主角「林默」，以及飾演花店老闆娘「Ivy」的張鈞甯。邱澤表示，他在網路劇中有一段開車趕到機場的戲，要緊急煞車然後做出飄移，「監製看到之後就說，他想幫林默加一個新的特點就是：他很會開車。」因此，觀眾在《唐人街探案3》中也會看到邱澤的「開車」演出。

張鈞甯飾演的「Ivy」是個令人捉摸不定的神祕角色，她表示演起來「非常過癮」，或許是跟私下形象差距很大，張鈞甯透露，演完這個角色之後，媽媽虧她：「你（竟然）有比較性感的一面」。「CRIMASTER世界偵探排行榜」第一名的神祕人物「Q」是貫穿整個《唐人街探案》系列的重要角色，在《唐人街探案》網路劇播出後，許多網友推測「Q」的真面目就是張鈞甯飾演的「Ivy」。對此，張鈞甯語帶保留的表示，導演給的答案不會這麼簡單，「我只能說，我們還是有一些密切的關聯性，但是是什麼，就是等大家進去看《唐人街探案3》，就會知道了。」

《唐人街探案3》這次前往日本拍攝，製作團隊邀請多位日本一線明星加盟演出，包含長澤雅美、染谷將太、鈴木保奈美、淺野忠信、三浦友和等，可以說是星光褶褶。長澤雅美在片中飾演東南亞商會會長蘇察維的秘書「小林杏奈」，是本次案件的主要嫌犯之一，戲份十分吃重。長澤雅美說：「小林杏奈這個角色，是一個有點神祕色彩的女性，非常的幹練，我感覺演的很淋漓盡致。」

《唐人街探案3》另一個台灣觀眾熟知的日本演員，就是在90年代以日劇《東京愛情故事》紅遍亞洲的鈴木保奈美，她在片中一人分飾兩角，飾演檢察官「川村芳子」和法官「川村晴子」。妻夫木聰第一次跟鈴木保奈美合作，他說：「我還是小孩子的時候看過《東京愛情故事》，從那時候起我就很喜歡她，這次能一起演出，感覺像是在做夢一樣。」

(中時 )