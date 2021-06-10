台南市政府與南部科學園區成立的「南科抗原快篩站」9日啟用，首日有800接受快篩，其中快篩陽性4人，PCR核酸檢測複篩後為陰性；10日快篩965人，快篩陽性3人，PCR檢測複篩結果為陰性。

南科管理局表示，首日、次日安排快篩企業為群創光電，移工數約為5000人，9、10日已快篩約2000人，11日也安排1000人快篩，預估再2天可以完成，接下來還有台南園區瀚宇彩晶、和鑫光電等公司等待快篩。

南科管理局副局長鄭秀絨表示，為了成立快篩站，台南市衛生局給予很多協助，首先安排進行快篩的群創公司，移工數有5000多人，因此也主動幫忙協助快篩站指引設備布置，由於每個企業移工數不一，因此對快篩流程各有不同需求，因此不同企業不會混合快篩。

南科管理局說明，針對外籍移工篩檢，現場實施「一車一領隊、團進團出」的流程，將傳染風險降到最低。首波快篩的群創公司，也派出許多行政、翻譯人員協助，翻譯人員每2小時20人同時上陣，穿著防護衣引導流程，核對名冊。

10日快篩站仍有7組醫護、42人進行快篩，奇美醫院護理人員表示，盡量安排同一組醫護5至7人支援南科快篩，一方面熟悉流程進度會較快，一方面也減少到快篩現場人數，減少感染風險。

南科管理局表示，台南園區移工應可於1星期內快篩完畢，附近的樹谷園區奇美材料公司也已經預約要幫移工快篩，南科管理局說，周遭有需要企業都可預約登記。

台南市衛生局表示，屆時會與預約快篩的企業討論，是否仍於南科西拉雅停車場快篩，或是安排醫護至企業快篩，一切以減少人員移動、降低感染風險為優先考量。

(中時 )