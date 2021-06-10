愛心在家防疫，台南市政府推動線上訂購生鮮宅配商品，推廣2周以來，採買金額約1000萬元，25家參與業者為感謝醫護暨警消人員辛勞，感心提供至少9折優惠。

台南市長黃偉哲表示，利用生鮮蔬果採購配送服務，不但能避免涉入賣場及市場人潮群聚，還能安心防疫宅在家享用最新鮮、最在地、最有台南特色的優質台南畜水產及蔬果。尤其，台南有機蔬菜箱提供多種選擇，選用最新鮮當季食材，共有葉菜5包根莖瓜果5包、葉菜7包、10包與20包等多樣組合。

農業局說明，5月下旬起，台南市政府媒合農友、農漁會及業者陸續推出蔬果米、優質水產、畜產、包子饅頭及好米等共58間商家農產品宅配到府服務，迄今已累計銷售金額約1000萬元。即日起至6月30日止，醫護暨警消人員只要向其中25家業者出示相關證明文件，即可獲得9折（含）起優惠，感謝醫護警消人員防疫的辛勞，

25家業者提供選購產品包含蔬果米產品、水產品、畜產品等，品項相當豐富，包含台南市農產運銷公司、六甲區農會、新營區農會、芳榮米廠、麻豆區農會、柳營區農會、西港區農會、虎山酪農、台南市關廟區東勢社區、台南農產運銷公司、宏海水產有限公司、亮哥生態養殖場、一夫水產、鮮饌國際有限公司、台南市第一漁權會漁業生產合作社、洽通實業股份有限公司、台江漁人、台南虱目魚主題館、台南市肉品市場股份有限公司、京園食品有限公司、台灣鹿茸生物科技股份有限公司、永發霸王雞、台美畜牧場官田場、豐和火雞、長短樹放牧蛋、大自然綜合農場等。

台南優質農漁畜產農友及業者訂購連結在農業局官網「防疫食材宅配通」，民眾在家動手指即可直接向台南在地農漁民、農民團體或業者訂購，將新鮮的台南農特產品宅配到家。

(中時 )