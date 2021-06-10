大陸女星倪妮憑著電視劇《流金歲月》入圍本屆上海電視節白玉蘭獎，今晚將與《三十而已》童瑤、《山海情》熱依扎等一票勁敵競爭最佳女主角寶座。她今晚以一身性感爆棚的超低胸禮服現身紅毯，火辣身材瞬間吸爆全場目光，與她一起走紅毯的同劇男星董子健，更是被發現舉止僵硬，眼神更是不敢亂飄，深怕引起誤會。

倪妮今晚與董子健走紅毯，一身綠色深V禮服襯托出她白皙皮膚與好身材，而個性大方的她，更是在走紅毯時，直接蹲下來整理裙襬，這一蹲讓她胸前飽滿雪乳呼之欲出，董子健則是慌張地一秒回頭，就怕一個眼神不對，看到什麼不該看的引起誤會。

倪妮直接蹲下整理裙襬，超兇身材全都露。(取自微博)

董子健的耿直反應也逗樂螢幕前收看直播的網友，紛紛留言「董子健：我不知道該怎麼辦，誰來救救我」、「已婚男士的自覺」、「立馬回頭笑死 守男德哈哈哈」、「小董：我不敢動」、「非禮勿視哈哈哈」。

董子健一秒回頭，不敢直視倪妮火辣身材。(取自微博)

第27屆上海電視節白玉蘭獎今(10號)舉行頒獎典禮，以《新三國》、《後宮甄嬛傳》爆紅的陳建斌，將與黃軒、王凱、于和偉、張嘉益共同角逐視帝頭銜，至於視后部分，則是由倪妮、熱依扎、譚松韻、童瑤、閆妮一爭高下。

(中時新聞網)