高端新冠肺炎疫苗二期臨床試驗解盲成功，未來三期試驗將以「免疫橋接」方式進行。前副總統陳建仁今天為「免疫橋接」背書，強調這是WHO最近提出的主張，很多國家也都用「免疫橋接」方式替代第三期。

陳建仁在臉書表示，我國疫苗的取得是採購、研發並行，目的是要讓台灣在最短時間內得到最安全有效的疫苗，台灣若想達到65％人口都能得到疫苗涵蓋，必須要有3000萬劑疫苗，政府作法是分兩條途徑進行，一是從國際大廠採購疫苗，數量大約有2000萬劑，另外，國內廠商製造1000萬劑。

他說，這就要與國際大廠協調，疫情指揮中心很早就展開洽商工作，但在全世界疫苗短缺情況下，要達到很好的合約需要有一段時間。

陳建仁指出，世界衛生組織（WHO）曾經說過，全世界的疫苗掌控在10個國家手中，這10個國家當然能讓自己的人民很快接種完成，但全世界70億人口如果要讓65％的人都打到疫苗，這幾家疫苗廠完全沒辦法供應。

因此，他說，這也就是世衛最近提出主張， 認為很多國家都可以用「免疫橋接」的方式來替代第三期臨床試驗的原因。

何謂「免疫橋接」？陳建仁指出，意思就是很多國家疫苗還沒進入三期實驗時，在二期就看看接種疫苗的人「中和抗體效價」是不是高到有保護作用，全世界十幾家還沒有進入臨床三期的疫苗，就可以根據這個標準來決定是否適合用在人體身上施打 。

他說，這樣的計畫，歐盟和韓國很贊成，我國有家民間疫苗廠也參加了這個會議，也提出我們實驗的情形，大家都很期盼「免疫橋接」的做法，未來能夠讓已經完成二期、有效且安全的疫苗盡快上市。

陳建仁以以色列為例，這個家為何能很快得到輝瑞疫苗？就是因為它在輝瑞研發階段就去買，當時價格也會比較高，但以色列寧願花多一點錢讓疫苗能研發成功，等它成功後就是第一個可以使用此疫苗的國家。

他說，這也就是很多國家在臨床實驗還沒有結束，甚至二期實驗還沒結果就開始下單的原因，因為愈早打疫苗，就能夠不要封城，讓經濟愈來愈好，從經濟效益來看這可能是更好的作法。

還有些投資公司，像新加坡的淡馬錫國家基金就去投資他們疫苗廠所做的研發，也就是提前來做，否則所接受到疫苗，供應時程就會往後延很多，就很不合宜。

(中時 )