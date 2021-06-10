曾文水庫集水區昨日、今日傍晚後持續降雨，至今日晚間8點累計有36.6毫米雨量，曾文、烏山頭蓄水量合計來到1.3億噸，不少農民聽說農委會農水署6月中將宣布是否供灌，水利署今日表示，隨時與農水署保持密切聯繫，下星期災害緊急應變小組工作會議時會再與農水署溝通協商。

據了解，嘉南二期稻作面積約4.1萬公頃，計畫用水4.4億噸，但目前曾文、烏山頭蓄水量只有1.3億噸。有農民表示，現在汛期才剛開始，水庫水量已開始回升，根據以往經驗，順利供灌機會很大。

另有農民表示，在極端氣候下，水情預測以不能憑以往的經驗，如果決定供灌後水情不佳，到時候就要減少供水，也是很麻煩。

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，曾文水庫集水區今日至晚間8點累計降雨量已有20毫米以上，應可為水庫帶來450萬噸水量；南化水庫今日降雨量雖然只有1.2毫米，但從甲仙攔河堰持續引水，估計可為南化水庫帶來300萬噸水量。

截至晚間8點，曾文水庫水位回到暌違已經的200公尺以上，蓄水量8243萬噸，蓄水率16.18％；烏山頭水庫蓄水量4799萬噸，蓄水率61.07％；南化水庫蓄水量5102萬噸，蓄水率56.8％，台南3水庫水量合計已經破1.8億噸，不僅二期稻作供灌有望，持續的降雨也有助山區果樹的成長。

(中時 )