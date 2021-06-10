高端新冠肺炎疫苗二期解盲成功，將盡快申請EUA緊急授權使用及第三期臨床試驗，拚7月提供給國人開打。衛福部長陳時中坦言，國產疫苗有不被國際認證風險。資深媒體人黃光芹表示，陳時中最近吃誠實藥了。

黃光芹10日在臉書貼文表示，陳時中最近吃了誠實藥了。陳時中表示國產疫苗，有不被國際認證風險。台灣的聯亞、高端都用重組蛋白技術，衛福部坦承，難應付變種病毒。陳時中也表示，規則並沒有要求廠商必須做到第三期臨床實驗，但仍會鼓勵廠商到國外適合的地方進行。

有網友問，「要換人了？」黃光芹回說，「這點看他，還不錯。」也有網友認為，「人之將走，其言可聽。」、「奉勸政治人物也要珍惜其信用度。」

國民黨立委蔣萬安日前在立法院質詢指出，若施打國產疫苗，有沒有不被國際認證風險？陳時中當時坦言「當然有」，國產疫苗還需努力。

針對聯亞和高端採用重組蛋白技術，衛福部表示，國內兩家廠商進入臨床二期試驗，都是採用重組蛋白技術，不只開發期程較長，和莫德納和輝瑞疫苗比起來，國產疫苗難以應付會突變的新冠病毒。陳時中表示，去年通過的緊急授權規則，考量在國內的環境沒辦法做第三期臨床實驗，因此規則並沒有要求廠商必須做到第三期，但仍會鼓勵廠商到國外適合的地方進行臨床實驗。

(中時新聞網)