紓困4.0方案中，包括自營作業者與勞工紓困貸款都要求以108年度所得資料作為「排富條款」，近期遭民眾抱怨、朝野立委反應無法確實紓困。據了解，在行政院的跨部會紓困平台中，已經有初步結論，由於已有7成民眾報稅，「用109所得稅申報資料方向上可行」，包括勞動部在內的單位也會適度延長申請時間，讓民眾用109年度的所得資料申請紓困。

據了解，財政部已提供109年度稅額試算或已申報的所得資料給勞動部參考，勞動部目前也正在盤點，如果以109年財稅資料申請，會與108年度的所得資料有多大的落差，如果確定技術可行、可以迅速勾稽比對，接下來也將擴大適用。

勞動部的「自營作業者或無一定雇主的勞工生活補貼」申請條件中，以108 年個人各類所得總額未達新台幣40.8萬元作為排富條款，由於時隔2年，不僅民眾抱怨，朝野立委也都認為無法反映民情。

國民黨立委萬美玲、陳超明都認為，疫情影響主要是在民國109年，若勞動部以108年財稅資料審核紓困資格，將會犧牲部分人權益，能否延長紓困申請時間，在109年稅籍申報完成後讓符合資格者可補申請。

勞動部長許銘春表示，用109所得稅申報資料方向上可行，也會適度延長申請時間。據知情官員表示，近期確實收到不少反應，在行政院的跨部會紓困平台上也有滾動式檢討，由於已有7成民眾報稅，已經有初步結論，認為「用109所得稅申報資料方向上可行」，包括勞動部在內的單位也會適度延長申請時間，讓民眾用109年度的所得資料申請紓困，但這會與財政部討論後才會拍板定案。

(工商 )