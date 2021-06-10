疫情5月大爆發前，國人刷卡力道仍強勁！金管會銀行局10日公布，截至2021年4月底止，國人4月當月簽帳金額約2,349億元，雖較3月的2,632億元減少283億元，但仍創近五年同期次高，僅輸2019年4月，代表消費動能存在。

銀行局主秘童政彰分析，4月較3月刷卡量少主要有二原因，一是四月有連假工作天數較少、二是保費刷卡遞延因素。由於二月份刷卡繳保費遞延到三月扣款，拉高了三月的基期，且四月的保費也遞延至五月扣，因此四月較三月減少283億元。

銀行局統計，截至2021年4月底止，有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約5,109萬張、總有效卡數約3,334萬張、循環信用餘額約1,030億元、未到期分期付款餘額約1,391億元、當月轉銷呆帳金額約3.4億元、逾期3個月以上帳款占應收帳款餘額(含催收款)之比率平均為0.20％(上月底約為0.19％)。

在電子支付機構業務市場部份，截至110年4月底止，共有5家專營電子支付機構及23家兼營電子支付機構，總使用者人數持續增加，約1,315萬人，較上月增加33萬人；當月代理收付實質交易款項金額約70.6億元、當月電子支付帳戶間款項移轉金額約39.3億元、較上月增加1.2億元。

(工商 )