喬柯維奇身後空蕩蕩的座位區，看起來有點寂寥。（美聯社）

進入到6月份，歐洲國家法國目前每日確診人數都是數千人，目前有實施宵禁，也讓正在進行的法國網球公開賽，球迷遇到比賽比一半，被要因為宵禁時間快到、必須離場的體驗。

個性浪漫的法國人，為了打球後好好享用晚餐，法網一向都不安排夜場賽事，隨著中央球場可開合屋頂完工、法國網球協會和串流平台亞馬遜簽下轉播合約，本屆法網首次有了夜場賽事，只是因為新冠疫情，法國政府從晚間7點到清晨6點實施宵禁，法網期間巴黎政府允許延後到晚間9點開始宵禁，不過夜場賽事當地時間晚上9點才開打，就無法開放觀眾進場、球迷只能透過轉播欣賞，俄羅斯好手麥維德夫（Daniil Medvedev）就對這樣的安排不太滿意。

昨天巴黎又放鬆限制，宵禁時間再延後到夜間11點才開始，雖然夜場賽事可以開放球迷進場，但塞爾維亞世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）和義大利貝雷提尼（Matteo Berrettini）的男單8強賽，比賽還沒打完就接近宵禁時間，大會只能請球迷離席，比賽為了清場中斷將近22分鐘，喬帥最後獲勝的時刻，也少了球迷同歡。

除了宵禁時間延後，法網進場人數限制也有放寬，喬柯維奇和貝雷提尼這場在中央球場的對決，進場人數從之前的最多1000人增加到5000人，但比賽還沒打完，晚上10點45分大會就暫停比賽清場，不少球迷邊走邊氣到大喊：「我們付錢了，我們要留下來。」

喬柯維奇表示，很遺憾比賽打到一半就要趕人，宵禁對賽事、球迷都很不幸，不過賽前官方都有告知這些規定，他也把清場當成一個休息的機會，「我是不介意暫時離開球場，我覺得自己也需要一點時間休息、重新啟動。」

(中時 )