受到疫情影響，所得稅申報期限延長到6月底，但地方政府擔心，是否因延遲入帳，會影響到中央統籌分配稅款。財政部表示，到目前為止，中央統籌分配稅款專戶資金水位還有500億元，足以撐到7月所需的撥付金額。

財政部國庫署表示，《財政收支劃分法》規範，納入中央統籌分配稅款的主要稅目為所得稅與貨物稅各10％，營業稅則是扣除統一發票給獎金後的20％，以及在縣市徵起的土增稅。

國庫署進一步說，依據《中央統籌分配稅款分配辦法》規定，中央統籌分配稅款分為普通統籌分配稅款和特別統籌分配稅款，普通統籌分配稅款是每月撥付給地方，而特別統籌分配稅款則保留中央，地方緊急及重大事項由行政院核定撥付。

財政部表示，普通統籌分配稅款是中央撥給地方的重要財源，會在前一年度訂出撥款金額，並由當年度平均按月發放，去年訂出的撥款金額為2005億元，今年平均每月撥付的金額為225億元，今年前5月撥付的金額已經達1125億元，含到6月8日止總計為1165億元。

國庫署表示，到6月8日中央統籌分配稅款已經收到1206億元，超過分配預算數也有百億元以上水準，扣除撥付給地方政府，加上過往年度未支出的特別統籌分配稅款，目前專戶內資金水位還有500億元，依每月撥付金額225億元來看，應可支應到7月所需的撥付金額。

但是疫情緊張，所得稅申報期限延長，所得稅會有遞延入帳的情況，國庫署會關注後續稅收來源情形，並提醒地方政府要厲行開源節流，避免影響到地方財務調度。

(中時 )