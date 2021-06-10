民進黨前主席施明德今在臉書表示，天下沒有「天縱英明」的人和黨。權力易使人驕狂。請「新民進黨人」稍稍謙虛傾聽。人命關天，忠言逆耳。

施明德今在臉書指出，現在資訊是全球的，網路真的讓大家天涯共比隣。疫情，已經是世界語言。在這個新的世界語言裡，台灣已經享受了一年多的美譽。贊美之詞彷佛回到戒嚴時代的「蔣公紀念歌」：總統 蔣公！您是民族的救星！世界的偉人！

他說，面對疫情，任何異聲都會受到「國家隊」的關切，有如當年的「警總隊」。只是當年的「警總隊」會抓人，會殺人。現在的「國家隊」只會讓你體無完膚，飽受羞辱。而「在野隊」的言行則是荒腔走板，跟時空有些錯置。

他指出，在疫囚中，一家人在晚餐時，像一般家庭一樣縱然會有些許觀點，也一直對外噤聲，各盡其責做自己的工作。他，全心寫作。回憶錄初稿已進尾語，萬一染疫，一周就可能告別人間。他也在跟時間賽跑。他交待如果染疫，「最後陳述」的部分，「我的雜記在那裡，可以代我補上去。疫情無情，凡人謹慎⋯⋯」。

他說，前天，文茜來個電話。「她是台灣最聰明也最用功的女人之一。她說了很多，將於星期六發表。最後，她說：『主席啊，你是高危險群，趕快設法打疫苗』。」。

「我告訴她：『我三次死刑沒死，三次肝癌還活著，我已老了，讓年輕有用的人去打吧！我不想跟別人搶疫苗』。」

他說，美國華盛頓州要用大麻引誘州民去打疫苗，「我們驕傲的台灣人沒有疫苗可打，偷打疫苗還可能被告」。

他說，剛剛，嘉君（妻子）叫他看楊照的臉書。「我放下筆，仔細拜讀，我很認同」。

他表示，陳文茜和楊照都是「老民進黨人」，也都沒有進政府當官，説的話絕對不是在求官，也不是惡意扭曲，打擊異己。

(中時 )