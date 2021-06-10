新冠肺炎奪去許多民眾寶貴生命，因法令規定須盡速火化，不少家屬都來不及見到最後一面。新北市長侯友宜10日傍晚悄悄前往三峽火葬場為確診身亡市民送行，他在臉書表示，看著沒有親人送別的新北市民，他忍著眼淚，內心無比傷痛，他們沒有家人的陪伴、沒有宗教的祝禱引領，甚至連骨灰罈，都還來不及刻上名字，他雙手合十喃喃著「兄姐啊！火來了，卡緊走，一切都過去了，希望您一路平安好走！」他很自責、傷痛，市長沒有好好保護你們。
以下為侯友宜臉書全文：
傍晚，站在三峽火化場火化爐前，看著沒有親人送別的新北市民，我忍著眼淚，內心無比傷痛，他們沒有家人的陪伴、沒有宗教的祝禱引領，甚至連骨灰罈，都還來不及刻上名字，我雙手合十喃喃著「兄姐啊！火來了，卡緊走，一切都過去了，希望您一路平安好走！」我很自責、傷痛，市長沒有好好保護你們。
這一波往生的市民，很多走得讓人措手不及，家人甚至都還在隔離中，絕大部分，都不能來送他們走完這人生最後一段路。現場一位許媽媽的兒子告訴我，他算幸運了，匆忙中，還可以有幾個小時，替媽媽準備身後事，在骨灰罈刻上名字，在火化場遠望著媽媽，為她默禱祈福。
我站在那，聽著他靜靜地，講著媽媽從生病到離開的過程，沒有抱怨，一句一句的講，內心壓抑著傷悲。他越壓抑，我聽著越自責、越難過。
他的每一句話，都是我們為人子女，對父母最基本的關懷；他說出的這一切，也正是台灣社會此時此刻，許多人的傷悲！
生老病死，世間無常，但新冠疫情的傷痛，是無常嗎？還是，我們可以更努力的，保護民眾更多，讓民眾的傷痛更輕？
我在火化場，送別這些在疫情中離去的朋友，清香素果，虔誠祭拜，都不足以道盡我做為新北市長的沉痛。每一位新北市民的染疫，都是我的責任。
望著許媽媽的兒子，含著淚水，送別母親，我也默默告訴自己，這場對抗病毒的戰役，我必須更全力以赴。
願生者平安，逝者安息。
(中時 )
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