臉書粉專《Taiwan News》在上個月8日，分享蔡英文總統獲頒今年「馬侃獎」的文章，前國民黨國際部外語顧問唐正瑋留言，說蔡是「蔡處女」，且是西方的忠犬。對此，國民黨表示，唐正瑋曾是國際部無給職顧問，已於今年3月離職，其言行屬個人性質，非國民黨立場，對於其有此失當言論感到遺憾。

前國民黨國際部外語顧問唐正瑋，今年5月8日在臉書粉專《Taiwan News》分享一篇有關蔡英文總統獲頒哈利法克斯國際安全論壇「馬侃獎」的文章下，留言寫到，「西方當然喜歡蔡處女，她是西方的忠犬」。

留言一出引發批評，唐正瑋進一步解釋，「我從沒說過任何人應該服從中國，事實上，我認為所有共產黨，都必須被徹底消滅，他的意思也不是指蔡處女或任何中華民國領袖應該成為西方的狗」

對於唐正瑋以個人帳號留言，對蔡英文總統出言不遜一事，國民黨表示，唐正瑋曾是國際部無給職顧問，屬義工人員，已於今年3月離職服替代役，其言行均為個人性質，唐的發言不是本黨立場，也牴觸本黨信念，對於其有此失當言論感到遺憾。

(中時 )