行政院紓困4.0雖然已經公布，但仍進行跨部會滾動式檢討。由於外界抱怨108年所得資料未能反映「現在」的經濟情況。行政院10日召開跨部會會議，認為109年所得資料較貼近事實，預計將放寬適用。勞動部官員也證實，財政部財政資訊中心1月已有2020年扣繳憑單資料，已可初步掌握民眾所得，因此未來將研擬108、109年其中之一年所得符合標準者，就可申請勞工紓困貸款。

至於自營作業者生活補貼是否也會同步開放，官員表示，目前還在比對資料，不排除有機會也可以一起適用。

勞動部去年推出勞工紓困貸款100萬個名額，但今年國內疫情嚴峻，卻僅推出50萬個名額。勞動部官員表示，今年政府紓困的範圍比去年更大，所以勞動部規劃以「弱勢優先」，才會先用所得做門檻，希望在貸款申請上路之後，再看整體的申請的情況，如果名額不足，就會視情況增加名額，如果名額有剩，就會視情況打開所得門檻。

(工商 )