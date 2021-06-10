財政部國庫署10日表示，因應國內疫情嚴峻，為照顧公益彩券經銷商生計，我國將編列特別預算4.99億元，即日起開放申請，只要經銷商今年5月～7月的公益彩券佣金收入較去年同期減少15％以上，每月可獲得補貼最高1萬元，三個月合計最多可獲得補貼3萬元，預估將有2.1萬位經銷商受惠。

國庫署官員指出，若彩券經銷商業績較去年同期減少15％～20％，電腦型經銷商（大樂透、威力彩等）每月補貼5千元、立即型（刮刮樂）經銷商每月補貼1500元。

若彩券經銷商業績較去年同期下滑20％～25％，電腦型經銷商每月補貼7千元、立即型經銷商每月補貼2千元。

若彩券經銷商業績較去年同期下滑25％～30％，電腦型經銷商每月補貼8500元、立即型經銷商每月補貼2,500元。

至於業績年減30％以上，電腦型經銷商每月補貼1萬元、立即型經銷商每月補貼3千元。

(工商 )