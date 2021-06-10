各區國稅局自15日起將恢復臨櫃申報所得稅服務，但基層稅務人員擔憂可能引發群聚感染情況。財長蘇建榮10日在立院備詢時指出，目前已要求各國稅局緊急採購設備，將比照快篩站規格，提供稅務人員安全防護。

綠營立委吳秉叡質詢表示，不少國稅局基層人員反應，開放臨櫃報稅可能增加染疫風險，尤其綜所稅申報櫃台接觸人數會很多，希望有更好的安全防護。蘇建榮則指出，目前已要求各國稅局緊急採購裝備，比照快篩站規格，同時也會採預約取號方式，以分散人流。

財政部國稅局官員表示，預計將提供所有國稅局第一線臨櫃人員醫療用口罩、手套、防水隔離衣、佩戴護目裝備如全面罩及髮帽等，全副武裝上陣，另外每完成一位臨櫃申報者，將即時消毒或以酒精清潔申報區，確保後面申報人的健康，每一天完成申報作業後，將以保鮮膜包裹易受潮、不易消毒之物品如電腦、鍵盤等，也會使用酒精再次消毒。

但官員指出，目前各區國稅局仍在分流辦公，將觀察開放首日臨櫃申報人數再調配適當人力，而且會採用網路或電話預約掛號方式，僅開放少數現場臨櫃報稅名額，建議民眾應預約取號。同時因應疫情，臨櫃申報區各櫃台間距將擴大，可放置的報稅機台數會相對較少，國稅局的臨櫃申報服務量能也會有所減少。

官員也表示，各區國稅局仍會加強宣導民眾使用網路、手機報稅，盡可能避免臨櫃申報，同時也盼第一線國稅局櫃台人員可比照疫情執行公務必要者施打疫苗，除所得稅以外，國稅局還有節能家電退稅、申請所得稅額資料、遺贈稅、房地合一稅、菸酒稅等稅目需持續提供臨櫃服需，多數基層稅務人員每日仍面對染疫風險。

(工商 )