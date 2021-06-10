美國5月消費者物價指數(CPI)周四(10日)盤前公布，來到5.0%，創下2008年8月寫下的5.3%、也就是金融危機爆發以後最大增幅，超過市場預期的4.7%，排除食物與能源價格的核心CPI則是年增 3.8%，更創 1992 年以來最高。不過，對於高通膨的表現，美股3大期指沒有巨大波動，10年期美債殖利率早些時間一度跌破1.5%、創近月最低表現，受到CPI數據影響升至1.518%，美元指數也僅小幅上揚。

有「新債券天王」之稱的DoubleLine Capital執行長岡拉克(Jeffrey Gundlach)，不斷對於Fed提出高通膨只是短暫現象頗有微詞，指稱去年基期偏低，讓市場相信該效應帶來的短暫高通膨反應，但從CPI及生產者物價指數(PPI)的月增數據就可以得知，不只現在數據高於去年，甚至也比前3~4個月還要高出許多。

從月增表現來看，美5月CPI月增0.8%，創2009年以來最大增幅，核心CPI月增0.7%，無論是月增、年增表現都超過市場預期。不過，市場並未受到高通膨可能讓美國聯準會(Fed)緊縮貨幣政策可能性上升而巨大波動，僅一度翻黑，但又馬上反彈上揚，離開盤剩不到20分鐘，道瓊期指上揚超過百點，標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨則分別上漲0.29%、0.15%。

美國勞動部統計局也公布最新數據，截至 6 月 5 日當周，上周初領失業金人數達37.6 萬人、創連6降，優於市場預期，同時創下疫情以來新低紀錄。截至 5 月 22 日當周，美國續領失業金人數達349.9 萬人，優於市場預期 365 萬人。

(中時新聞網)