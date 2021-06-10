今民黨官方推特帳號諷刺旅台外籍人士鄞義林「有色人種卻白人主義至上」，民進黨發言人謝佩芬表示，國民黨推特帳號竟然以如此不得體且侮辱人的詞彙回應該名人士的時事評論，實在讓人難以置信。一個政黨在國際社群平台上的發言也代表台灣的形象，民進黨呼籲國民黨應正式道歉。

她說，難道國民黨現在也走「戰狼外交」路線嗎？江啟臣主席說的「親美」、「友日」都是騙人的嗎？對於國民黨官方推特的仇恨、歧視性發言，民進黨感到很遺憾。

該名外籍人士今日在推特發文表示，他很驕傲蔡英文總統為台灣與其他民主國家建立這麼好的關係，讓日本和美國這麼快前來協助台灣，同時避免台灣失去氣節、尊嚴、與主權。若是只專注跟中國打好關係的國民黨，則可能需要放棄台灣主體性及主權，跟中國磕頭、導致民主衰退，以拿到品質不好的疫苗。

謝佩芬表示，該名外籍人士在推特上發表對時事的看法，可受公評。不料，國民黨官方推特帳號以非常敏感的英文字詞強烈回應：「你身為有色人種，卻是一個極端的白人至上主義者，這種認知失調一定讓你極為痛苦。在你說『但是日本也...』之前，請回去念一下歷史，為什麼動漫在『旭日之國』這麼受歡迎。」

謝佩芬說，國民黨這段推文完全不知所云，唯一可以確定的，就是國民黨酸民式的發言，以種族主義指控這名外籍人士，以及表達對日本的極端仇恨。

謝佩芬說，以一個政黨的官方英語平台來說，國民黨的這則推文完全失格，難怪多位外媒記者皆馬上推文回應，包括彭博社記者Tim Culpan推文反問，「這種種族主義攻擊是現在貴黨的主張？」、外媒自由撰稿人Erin Hale說，「這完全不合時宜」、外媒自由撰稿人Roy Ho Kilpatrick則說，「像這樣的訊息，不僅損害國民黨本身，更傷害整個民主制度」。

謝佩芬強調，國民黨推特發文丟臉丟到全世界，已經不是第一次了。之前，國民黨在推特官方帳號上放出一張將總統蔡英文繪製成毛澤東的圖片，也遭外媒批評。如今國民黨又用推特發文指控外籍人士鄞義林為「有色人種卻白人主義至上」，這不是國民黨刪文、道歉，就可以當作沒事的。謝佩芬奉勸國民黨不要再因發文淪為國際笑柄、讓台灣蒙羞。

(中時 )