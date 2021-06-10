高端疫苗今宣布國產疫苗二期解盲成功，前台大醫院感染科醫師林氏璧坦言，從AZ、BNT、莫德納三支疫苗接種後副作用頻率的發燒比來看，AZ發燒機率只有7趴多，輝瑞和莫德納14-15%。國產高端公布的數據為0.7%，但高端的受試人數只有3千多人，AZ、莫德納的人體試驗卻比高端多很多，都有1-3萬人之多，這試驗範圍是不同的，但還是有一些參考價值。

前臺大醫院感染科醫師 林氏璧。(圖/翻攝自 林氏璧臉書粉專 日本自助旅遊中毒者)

對於高端今公布的數據，民眾可以安心嗎？前臺大醫院感染科醫師林氏璧，今上公視節目「有話好說」表示，從報告來看，若跟腺病毒mRNA載體相比的話，一般的局部副作用和全身副作用看起來都少很多，但在大型臨床試驗的發燒比來看，高端為0.7%，AZ大概是7.9%，莫德納則是14-15%，蛋白質疫苗的副作用大概就是這種層級，林氏璧說，他去年看到AZ疫苗跟MRNA的副作用不良反應比例很高，單從數據來看，會有馬上的安全性問題的可能性是比較低的，其實算蠻有吸引力。

但林氏璧也坦言，從比例上來看高端疫苗雖然比較低，但還有發生後的嚴重度跟時間，這在臨床試驗是有規範的。AZ發燒機率雖然只有7趴多，輝瑞和莫德納14-15%多，但高端的受試人數只有3千多人，AZ、莫德納的人體試驗卻比高端多很多，都有1-3萬人之多，這個基準點是不同的，但林氏璧強調，高端3千多人的測試，這幾千人的數字還是可以參考的。

高端解盲將送審 食藥署公布 EUA 標準 ⚠高端解盲將送審 食藥署公布 EUA 標準❗ +263 死亡28例 高端無嚴重不良反應？緊急授權爭議仍未解！ 👤來賓： 何美鄉（中研院生醫所兼任研究員） 洪子仁（新光醫院副院長） 林氏璧（前台大感染科醫師） 高端測出這個中和抗體的效價和一期臨床試驗差不多。到底是高是低？這要和康復者血清比較，或是和打AZ後那200人比較。晚上十點開房喔！ 由日本自助旅遊中毒者發佈於 2021年6月10日 星期四

(中時新聞網)