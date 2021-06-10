2021法國網球公開賽今天混雙決賽登場，美國女將克拉芙琪克（Desirae Krawczyk）和英國男將塞爾斯伯里（Joe Salisbury ）後來居上，2比6、6比4、10比5擊敗俄羅斯組合維辛尼娜（ Elena Vesnina）／克拉特塞夫（Aslan Karatsev），塞爾斯伯里成為39年來第一個能在紅土大滿貫舉起冠軍盃的英國人。

上一次在法網男單、女單、男雙、女雙或混雙摘下冠軍的英國選手，是1982年的洛伊德（John Lloyd），當時他也是在混雙奪冠，搭擋是澳洲女將騰布爾（Wendy Turnbull）。

克拉芙琪克與塞爾斯伯里也各自有參加女雙、男雙，可惜兩人都是早早就出局，但也更能專心面對混雙，最終如願帶走冠軍。

這是塞爾斯伯里生涯第二座四大賽雙打冠軍，去年他和美國男子選手拉姆（Rajeev Ram）一同打下澳洲網球公開賽男雙冠軍，克拉芙琪克則是生涯初嚐大滿貫冠軍滋味。

(中時 )