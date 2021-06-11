越南考慮對已經接種COVID-19疫苗且篩檢結果為陰性的入境旅客實施7天的隔離檢疫，以取代現行的21天。

越南2019冠狀病毒疾病國家疫情防控指導委員會先前要求越南衛生部對旅客的隔離規定做出分類，並考慮縮短已經施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗旅客的隔離檢疫天數。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南考慮對已經接種COVID-19疫苗且篩檢結果為陰性的入境旅客實施7天隔離檢疫。

此外，由於目前COVID-19大規模篩檢「困難且昂貴」，越南2019冠狀病毒疾病國家疫情防控指導委員會並要求越南科技部推動研究新的篩檢方法與設備。

專家們認同COVID-19疫苗必須盡快接種，尤其是要趕在10月前。越南設立目標，期盼在今年底以前取得1.5億劑疫苗，以覆蓋全國9800萬人口的7成。不過，在全球疫苗荒下，越南目前到貨的疫苗僅約290萬劑。

之前多名入境越南旅客在完成14天隔離檢疫後才確診，越南隨後將隔離檢疫天數上修至21天，另外還要再接受7天自主健康監測。自主健康監測期間若要外出上班或處理必要事情，須事先通知當地警方和醫療人員。

越南副總理武德儋（Vu Duc Dam）5月曾建議，被歸類為「安全」的入境旅客可能可以縮短隔離檢疫天數，從現行的21天降至7天。但他當時並未對何謂「安全旅客」做出說明。

(中央社)