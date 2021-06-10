(21：50更新)為迎接未來透過各方管道取得的新冠疫苗，食藥署長吳秀梅今(10)日表示，我國已通過BNT、嬌生疫苗的緊急使用授權EUA，不過僅有嬌生取得完整的授權，只要是從食藥署核准的生產廠引進，隨時都能夠進口，至於BNT疫苗則取得有條件授權，廠商在引進前還須補齊生產廠的相關製程資料才行。

吳秀梅今天晚間受訪時表示，上述兩家疫苗廠已經過專家委員會的審核通過，只剩最後的行政程序待完成，不過BNT是取得有條件授權，需補齊工廠相關製程資料後才能使用EUA，至於嬌生則因先前已有業者遞交完整資料，已取得完整的EUA。

吳秀梅表示，嬌生疫苗是由業者提出向食藥署申請EUA，至於BNT疫苗則是由食藥署主動出擊，從現有能找到的資料中，例如COVAX的技術性資料，給予有條件授權。吳秀梅表示，「或許哪天我國突然買到BNT疫苗」，本次核准是為未來有可能進入國內的疫苗預做準備，因此食藥署主動給予BNT疫苗EUA。

至於兩家疫苗品牌取得EUA後，是否代表能立即將疫苗輸入國內？吳秀梅說，嬌生的話要看業者打算從哪個廠引進，如果有被我國核准就可以，但像永齡基金會欲引進的BNT疫苗，還要先補齊工廠相關製程資料，才有可能引進。

(中時 )