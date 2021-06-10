疫情嚴峻，全國餐廳禁止內用，只能外帶、外送，違者最高罰1萬5千元，高雄有餐廳老闆因為試菜，就被檢舉內用而遭警方開單。一名餐廳女老闆卻接到女客人來電要求內用，不管女老闆如何說明對方仍盧個不停，逼得女老闆飆出一句「妳是聽不懂人話」，女客人才乖乖掛電話。

這名女老闆在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示接到白目女客人來電：「老闆娘我要內用」，原PO回：「我不是老闆娘，現在禁止內用了」，豈料對方竟一直要求「妳叫妳們老闆娘來聽」，還自稱是誰誰認識的，仍不斷要求內用。

原PO一再耐心說明：「現在不能內用，內用會被罰錢不是開玩笑」，對方依舊盧個不停，跳針說「給我內用」，最後原PO終於忍不住動氣：「小姐就跟妳說不能內用，妳是聽不懂人話，還是我解釋不夠清楚，我管妳是誰誰認識來的禁用兩字政府說的算，公司歸我管負責，我說的算，不要拿妳認識誰，這招對我沒用」。對方才終於知難而退，結束這通長達7～8分鐘的對話。

眾網友看完熱烈回應：「我聯想到，有人會用，我學生耶，讓我享折扣。然後對方回覆：就算你是畜生也不行」、「遇上個78人，剛好講7~8分」、「還是她被關到無聊，想聽聽妳幹譙她療癒一下」、「三級警戒狀態而已一堆智障都跑出來了」、「結果電話那頭是集團總裁，故意打電話來測試員工的，對樓主的表現十分滿意，提拔成大中華區總經理。啊不是抖音都這樣演的嗎」。

(中時新聞網)