台灣世界展望會呼籲大眾，抗疫在家期間，也踴躍參與第32屆「飢餓三十人道救援行動」。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，衝擊台灣世界展望會服務的國內4萬5千名兒童帶來強烈的衝擊，如展望會就收到包括「沒有學校的營養午餐！」、「老師說要在家上課但我沒有平板！」、「爸爸常常在家裡沒有去工作！」等回應，發現近4800戶需要民生物資、近4400戶需要緊急經濟協助、近1500位營養餐食或幼兒照顧的需求、超過7000位學齡童有數位設施和網路設備的需求。

展望會處長胡婉雯說，疫情帶來的停課措施，對許多隔代教養、外籍配偶家庭，帶來許多教育、教養的問題，而經濟面的影響，更衝擊著原本就岌岌可危的弱勢家庭。

展望會除了持續透過遠距訪視服務外，因應停課做相關資源的協助，連結資源單位捐贈電腦、行動網路預付卡等設備，建置遠距數位學習資源資料庫，並針對用餐狀況不穩定的家庭，提供白米，或連結部落廚房、餐廳、早餐店等資源，確保孩子飲食無虞；也幫助生計受疫情影響脆弱家庭，提供急難生活扶助特況家庭扶助，協助兒童與家庭渡過難關，並持續進行和政府合作工作，持續連繫關懷兒少保護、家庭寄養等政府方案的所有個案，113保護專線也全天全年持續服務不間斷。

胡婉雯分享仁愛鄉萬豐部落青年志工代課老師余健智的故事，他是展望會培育自立的青年，疫情停課後，因擔心部落兒少沒有穩定餐食，所以在防疫的前提下，和展望會部落廚房的媽媽們合作，製作便當送到部落兒少家中，並確認部落兒少的安全，「把共餐變成便當」，持續協助孩子的餐食。

台灣世界展望會呼籲大眾，抗疫在家期間，也踴躍參與第32屆「飢餓三十人道救援行動」，無論是捐款救援，或報名「飢餓體驗DIY」，都是防疫在家也能關心世界的實際行動，欲瞭解飢餓三十可洽台灣世界展望會官網。

(中時 )