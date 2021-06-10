德國防疫主管機關建議民眾可混打疫苗，德國科學家初步實驗結果也顯示，第一劑施打AZ疫苗的人，第二劑打BNT效果更好，不過目前實驗規模都還太小。

柏林夏里特醫院（Charite）表示，初步實驗結果顯示，第一劑打阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗的人，第二劑打BioNTech/輝瑞（Pfizer）合作研發的疫苗（簡稱BNT），在人體產生的免疫反應與兩劑都打BNT疫苗的人相當、甚至更強。參與這次實驗的有340名醫院員工。

薩蘭大學（University of Saarland）的實驗也得到類似結果，而且科學家發現第一劑打AZ、第二劑打BNT的人，體內抗體是兩劑都打AZ的人的10倍，對活化消滅2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒的T細胞效果也很好。

儘管參與這次臨床實驗的只有250人，結果也未經專家審查，主持實驗的薩蘭大學免疫學教授瑟斯特（Martina Sester）指出，如果其他研究團隊也得到類似結果，相信學界會認真研究腺病毒載體疫苗和信使核糖核酸（mRNA）疫苗的組合。

德國防疫主管機關羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）旗下的接種委員會根據專家意見和風險評估後，4月1日建議第一劑施打腺病毒載體疫苗、也就是AZ疫苗的60歲以下民眾，12週後施打第二劑時可使用BNT等信使核糖核酸疫苗。

(中央社)