「雞排妹」鄭家純憑著天使臉孔、魔鬼身材闖蕩演藝圈，早前更因指控台語金曲歌王翁立友性騷風波，引發社會高度關注，更有網友猜測她背後動機不單純，疑有高人指點，下一步將會進軍政壇。對此，雞排妹今(10日)晚間也在Podcast節目中認了她背後的確有高人指點，所以這幾年事業才會越走越順。

雞排妹在節目中自爆背後的確有高人指點，那就是人生後運規劃師徐震諒，而鄭家純這個名字也是他改的。徐震諒透露雞排妹經紀人就是他老婆，因此經常聽到兩人溝通事情的電話內容，認為雞排妹先天氣場強勢，個性應該圓融一點，才能為他人體諒著想，因此決定把雞排妹本名鄭佳甄改為鄭家純。

不過雞排妹極可能還會再改一次名字，徐震諒解釋若一個人格局不大，不太可能一次就改名改到完美，「兩階的模式會比較好一點，因為這樣比較對身體方面的靈氣，衝擊不會那麼大。」

雞排妹透露其實徐震諒半年前就給了她6個名字選擇，她還特地拿去擲筊，其中鄭XX連續得到3聖筊，另一個是鄭OO則是2個聖筊。徐震諒則坦言希望雞排妹可以改成XX這個名字，因為會從政，讓雞排妹當場驚呼：「哇！你看老師還說自己沒有私心，天啊！」

但雞排妹也說她真的從來沒有參選念頭，讓徐震諒直呼可惜，斷言雞排妹若參選一定會選上，「因為從妳年輕一直看到妳現在，其實妳對公益還有社會的正義，妳是非常關心的，而且也有愛心，為什麼不用這個熱忱來付出？」

(中時新聞網)