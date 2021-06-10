美國5月消費者物價指數(CPI) 來到年增5.0%，創下2008年8月以來新高，主要是二手車成本增加，反應市場汽車缺貨嚴重的現實，排除食物與能源價格的核心CPI則是年增 3.8%，更創 1992 年以來最高，美股3大期指未受到影響，持續上揚。美股周四(10日)早盤上漲超過240點，科技股普遍上揚，特斯拉勁揚2%。

截至台灣時間10日晚間9點45分，道瓊指數上漲240.96點或0.70%、暫報34,688.10點；標普500指數上漲27.21點或0.64%、暫報4,246.76點；那斯達克指數105.19點或0.76%、暫報14,016.94點；費城半導體指數上漲41.18點或1.30%、暫報3,199.66點。

5大科技巨頭股價皆上揚，電動車大廠特斯拉股價上漲11.97美元或2.00%、暫報610.75美元；台積電ADR股價上揚1.10美元或0.94%、暫報118.20美元；聯電ADR股價上漲0.30美元或3.20%、暫報9.50美元。

美國勞動部統計局也公布最新數據，截至 6 月 5 日當周，上周初領失業金人數達37.6 萬人、創連6降，優於市場預期，同時創下疫情以來新低紀錄。截至 5 月 22 日當周，美國續領失業金人數達349.9 萬人，優於市場預期 365 萬人。雖然市場對於通膨表現沒有劇烈反應，但仍持續關注美國聯準會(Fed)是否對於貨幣政策有調整。

(中時新聞網)