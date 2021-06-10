告別上波梅雨鋒面後，台灣降雨都倚靠午後熱對流，氣象局表示，端午連假前期受高壓影響，各地天氣穩定，降雨以午後雷陣雨為主。但隨著風場改變，降雨機率會一天比一天高，端午節（14日）開始，中南部地區天氣變得較不穩定，不只雨區變廣，局部陣雨機率也會增多。

受到對流雲系發展旺盛影響，中央氣象局於21：35分發布8縣市大雨特報，桃園至南投、宜蘭、花蓮山區及新北地區有局部大雨發生的機率。氣象局表示，明天（11日）太平洋高壓稍微增強，天氣較為穩定，各地大多為多雲到晴，午後各地山區及中南部平地仍有局部短暫雷陣雨，但是降雨的量及範圍都會比今天減少；各地高溫約31至35度，較為悶熱，盆地及近山區或河谷地區需慎防36度以上高溫。

受到對流雲系發展旺盛影響，中央氣象局於21：35分發布8縣市大雨特報。(氣象局提供)

氣象局指出，週五（11日）和週六（12日）各地天氣以多雲到晴，降雨以午後有局部雷陣雨為主，受吹東南風影響，迎風面的花東、恆春半島地區，整天有不定時短暫陣雨出現。週日（13日）台灣附近風場為偏南風，將比前幾天帶來較多水氣，中南部地區的降雨機率會稍增，但整體天氣仍以多雲到晴為主，午後有局部雷陣雨發展。

到了下週一（14日）端午節當日，風向轉為吹西南風，此時台灣水氣更多，迎風面的中南部地區降雨機率增加，有間歇陣雨發生，其餘各地天氣仍屬多雲到晴，午後有局部雷陣雨的形式。中南部地區因雲量、降雨量變多，高溫稍降，但北、東半部地區仍較悶熱；花東地區受到西南風過山沉降作用影響，可能出現更高溫。

氣象局表示，端午節過後至下週四（17日）為止，台灣附近轉為潮溼的西南風環境，中南部不太穩定的天氣將持續，南部地區降雨範圍也變廣，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

(中時新聞網)