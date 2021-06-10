新冠肺炎疫情改變了許多人的生活，英國調查發現，有7成以上家庭照顧者因照顧而精疲力竭。面對台灣當前的本土疫情，家庭照顧者關懷總會今特別呼籲政府，針對「高負荷家庭照顧者」優先提供喘息服務，協助做好長期抗疫準備。另外，家總也推出「五賴(LINE)有保庇」線上守望相助活動，民眾填妥資料後，將專人協助4位家庭照顧者共5人，共組LINE群組，互相關懷。

家總今以線上記者會方式，由家總理事長、中山醫大醫社及社工系副教授郭慈安與家總秘書長陳景寧，借鏡其他國家因應對策，提醒長期作戰的準備，呼籲政府為高負荷家庭照顧者提供「緊急喘息服務」、企業應提供更多友善照顧支持。

英國自2020年疫情爆發至今，歷經幾波大流行，並自2021年1月實施第3次封鎖政策，預計2021年6月底解封。家總理事長郭慈安表示，根據英國家庭照顧者關懷組織(Cares UK) 調查發現，疫情對家庭照顧者帶來的改變包括照顧時間增加無法休息。由於親友或公共服務協助中斷，約8成照顧者「照顧時間增加」，每週約增加25個小時，7成2的照顧者「完全沒有休息時間」。

另外，疫高達6成照顧者反應購物困難，特別是防護物資，近9成照顧者擔心自己病倒後無人可替手照顧，6成4的照顧者表示健康狀態變差，尤其是失智症者、精神障礙者的照顧者。另7成4的照顧者「因照顧而筋疲力竭」。

除此之外，有近半數照顧者無法與他人交流、6成5覺得寂寞與被孤立、7成1充滿壓力與焦慮，3成5表示「再也撐不下去」。僅1成4因有親友或公共服務持續支持，「對未來有信心」。

工作與照顧的兩頭燒，也導致7成1的在職照顧者感到壓力大與焦慮，5成5的在職照顧者覺得難以兼顧工作與照顧。此外，也有1成7的照顧者因社交距離規定而失業。近4成的照顧者憂慮財務狀況。8成照顧者表示家用花費因封鎖政策而增加，包括暖氣費、水電費、上網費用等。

世界各國因應上述問題提出許多對策，例如澳洲推動緊急喘息服務、照顧者線上互動平台；英國推動支持泡泡、運送物資志工；紐西蘭推出物資關懷包、協助線上購物等，也有一些國家提供有薪照顧假或照顧者津貼等，以保障照顧不離職或減輕經濟壓力。

郭慈安提醒，家庭照顧者面對照顧與疫情「精疲力竭」值得注意，長照人力或因疫情減少，但應針對沒有照顧替手、老老照顧、一人照顧多人、照顧失智症或精神障礙患者的「高負荷家庭照顧者」優先提供喘息服務。

此外，世界各國也將公共照顧服務解封列為第一要務，因此台灣的日照中心、失智據點，可考慮配合疫苗施打，或收托人數減半等措施，盡速逐步解封。另外，台灣食物銀行聯合會全台有六十多個會員、一百五十多處社區冰箱服務據點，未來可與家總合作，提供給有需要的家庭照顧者。

家總秘書長陳景寧說，過去預防「照顧悲劇」最怕的就是孤立、與外界斷鏈的家庭照顧者，而防疫封鎖政策更深化了孤立。而近來也發生過照顧者一家染疫驟逝，來不及求助的悲劇，因此家總推出「五賴(LINE)有保庇」及「照顧交接安心計畫」，希望加強線上互動與事前準備，降低照顧者焦慮、孤立、不安心情。

「五賴（LINE)有保庇」線上守望相助活動 (https：／／pse.is／3fek4f )民眾上網填妥報名表後，將有1位專責人員協助4位家庭照顧者共5人，共組LINE群組。每天上午10時、下午4時互報平安。遇緊急狀況，參與者可以主動求助；或由專業人員協助啟動緊急援助措施。

(中時 )