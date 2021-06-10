52歲王彩樺有「台灣濱崎步」之稱，個性活潑幽默深受觀眾喜愛，近日台灣本土疫情嚴峻，她也因應政策宅在家，不時上網分享防疫生活，今（10日）就透露平常都做了什麼，居家打扮也跟著曝光。

王彩樺在社群平台發文，表示能在家就不出門，這幾天已經追了好多劇，不但多了可以陪小孩的時間，自己也把握時間，練功、念經、抄經等每件事都不落下，讓自己儲備慢慢能量，正能量喊話「大家一起來集氣也用行動來抗疫，面對討人厭的病毒，我們團結起來消滅它，祝福大家都要平安哦」。

王彩樺不時分享居家防疫生活。（圖／翻攝自王彩樺臉書）

王彩樺隨文也附上居家辣照，只見她頂著一頭及肩短髮，化著淡妝，身穿細肩帶低胸黑白條紋背心，放風一大片白嫩光滑肌膚，胸前事業線也若隱若現，整個人狀態極好，看不出已經52歲，被粉絲直誇「這樣比電視上看到的還漂亮」、「再年輕20歲是台語界蔡依林」、「這髮型好適合妳，美呆了」，凍齡美貌受到一片好評。

事實上，王彩樺日前才買麵包、咖啡給醫護人員當下午茶點心，還不忘抄心經為醫護、警消等第一線人員祈福，感謝他們的辛苦，而這次也是她出道30多年第一次遇到這麼嚴重的狀況，雖然活動、節目都停工了，但她也表示：「健康平安守護台灣最重要，我覺得錢再賺就有，大家就省著點撐一下，沒有健康的身體什麼事都沒辦法做，先讓政府把事情處理好，我們就乖乖照著規定走 」。

王彩樺保養得宜，看不出52歲。（圖／翻攝自王彩樺臉書）

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)