南非婦女西索爾打破金氏世界紀錄，於7日晚間在醫院誕下10胞胎，7男3女，母子均安。加上家中的6個孩子，總計16個孩子，需各界伸出援手，給予金錢和物資的協助。

37歲的西索爾（Gosiame Sithole）家住約堡，當醫生告訴她懷有多胞胎時非常驚訝。產檢時醫生透過超音波只判定是8胞胎，沒想到生產時卻是10胞胎，其中5個自然生產，另5個藉由剖腹生下嬰兒。

南非新聞網站「時報即時消息」（TimesLIVE）昨天晚間引述市政府官員馬錫納（Mzwandile Masina）的話，證實西索爾產下10胞胎的消息是正確的，已經派代表到醫院探望，並給予必要的協助。

南非新聞網站「艾歐爾新聞」（iolnews）今天引述西索爾丈夫索特西（Tebogo Tsotetsi）表示，當他知道妻子生下10胞胎時，激動哭了。

他說：「我無法以言語表達感受，直到此刻仍然感到震驚與興奮。我覺得很幸福，對於各方給予的支持也有些不知所措。」

他表示，妻子是在懷孕29週時進入醫院生產的，總計有6名醫生、2名護士參與生產過程。目前10胞胎身形瘦小，無法與外界見面。家中6個孩子中，有一對是已是6歲的雙胞胎，身為16個孩子的父親了，責任重大。

報導引述已經可以下床走動的西索爾表示，她是自然懷孕而非人工受孕。她原本於一家零售店擔任經理，但因懷孕後身體不適只好辭去工作在家安心待產。如今家中人口暴增經濟拮据，需各界善心人士伸出援手。

她說：「孕期中我感到疼痛與不適，也非常緊張孩子們是否健康。如今非常高興我與孩子們都活下來，感謝上帝讓孩子們能健康來到這個世界。」

獨立媒體（Independent Media）主席蘇維（Iqbal Surve）代表家族基金會率先捐出南非幣100萬元（約新台幣200萬元），分成4年資助這個家庭。

他說：「我們認為這是送給我們國家一份美好的禮物，值得珍惜。這些是非常特別的嬰兒，每個孩子都很重要。世界上其他地方都未曾發生過這種情況。」

報導指出，西索爾的10胞胎打破了25歲席斯（Halima Cisse）所保持的9胞胎紀錄。上個月北非馬利（Mali）的席斯，在政府協助下飛往鄰國摩洛哥（Morocco）生下9胞胎，4男5女，母子均安。

(中央社)