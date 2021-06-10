國泰金控今公布，5月(單月)稅後淨利72.3億元，累計前5月大賺逾785億元，較去年同期大幅成長135％，累計獲利續創同期歷史新高；旗下子公司國泰人壽累計獲利已超越去年全年水準，國泰證券、國泰投信單月及累計獲利亦創同期新高。

國泰金控分析，獲利創新高主要是受惠經濟復甦、金融市場上行，讓主要子公司都有亮眼表現；儘管全球疫情反反覆覆，但國際景氣可望隨歐美經濟逐漸解封、大規模財政刺激而復甦，有利資本市場正向發展。

台灣5月本土疫情升溫，金融市場震盪，但仍展現韌性，惟因新台幣匯價相對強勢，導致壽險公司外匯操作面臨壓力；不過，國壽投資團隊密切跟蹤市場動向，靈活投資操作，實現資本利得，並機動調整避險策略，今年以來避險成本率較去年明顯下降，整體獲利表現仍得以穩健增長。

國泰人壽表示，投資型商品5月初年度保費162億，顯示並未受到疫情以及金融市場影響，截至5月底共727億元，較去年同期成長120％。亦帶動5月FYP突破200億，較前月大幅成長35％。

(中時 )