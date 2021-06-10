有許多知名女星都是從選美出身，像是李嘉欣、蔡少芬和邱淑貞，其中以香港小姐占最大宗，因此每年香港小姐競賽都特別受到關注；儘管今年全球因新冠肺炎疫情，大多數活動都延期，但《2021香港小姐競選》照常舉行，今（10）日首輪面試除了有不少貌美佳麗，還出現多名像高齡大媽，素質參差不齊，令人不忍直視。

香港一年一度的選美比賽在疫情下舉行，今日有113位參賽佳麗到電視台出席首輪面試，據港媒報導，佳麗們在接受評判外都得戴著口罩，遇到鏡頭拍攝時，有些人摘下口罩落落大方，但也有些疑似較沒自信的，一見鏡頭就想閃躲。

今年香港小姐選美佳麗素質惹議。(圖/ 摘自微博)

在參賽佳麗外貌曝光後，有許多網友認為今年可能是歷屆水平最差，除了撞臉郭富城愛妻方媛的陳聖瑜和被譽為小吳謹言的王婳婳較上鏡，其餘沒有太令人印象深刻的佳麗。

但誇張的是，有多名被列為「不忍直視的奇葩組」，像是年齡過高還有穿著像大媽且體態豐腴的超自信佳麗，其中一名打扮風塵味重，甚至腳毛還過多，完全不像是來參加選美，還被認為「有礙觀瞻」。

(中時新聞網)