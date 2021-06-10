宏匯廣場自主篩檢通過，12日恢復餐飲外帶營業。（宏匯廣場提供）

宏匯廣場配合政府防疫政策、保護從業人員，5月24日起自主停業19天，6月5日先恢復B2田倉超市營業，6月12日將再恢復全館餐飲外帶服務，為了確保工作環境健康安全、讓顧客外帶更安心，與新北市立聯合醫院三重院區合作，自主啟動「宏匯廣場餐飲專櫃同仁安心防疫篩檢」，為31家餐飲專櫃、257位餐飲同仁快篩，確認全員皆為陰性後，12日恢復營業。

31家餐飲品牌包含饗賓集團的開飯川食堂、饗泰多、及布娜飛、瘋一鍋、Mo-Mo Paradise、燒肉LIKE、NARA Thai、21世紀、星巴克等現做外帶餐點，並推動美食免入館安心帶活動，讓消費者電話訂餐，不需入館即可外帶。

在自主暫停營業期間，宏匯廣場為了共體時艱、體恤廠商，主動調降專櫃年度包底、減免管理費及每月固定費用，12日起為期一個月，宏匯廣場將捐出美食安心帶收益的10%給「新北市好日子愛心大平台」做為防疫基金，感謝第一線的醫護及所有支援防疫工作的人員。

(中時 )