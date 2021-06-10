高端疫苗今（10日）下午對新冠肺炎疫苗二期臨床主試驗分析解盲，數據顯示，安全性與耐受性良好，所有受試者未出現疫苗相關嚴重不良反應，數據合於預期，將盡快申請EUA緊急授權使用。律師呂秋遠表示，恭喜台灣生技產業有機會越來越好，對於高端疫苗，他「該打就打，非常樂意」。他不會羨慕搶打的志工，因為佔用別人的福份，對人生來說不會是正面的，況且第二劑還不知道去哪裡打。

「高端疫苗解盲成功是好事，請不要又是陰謀論滿天飛」，律師呂秋遠在臉書發文表示，「反正，有沒有效力，以後就會知道。執政黨以後還要選舉」，呂秋遠認為，疫苗的研發政策裡，有專業、有政治、有產業競爭力的議題，不是圈內人，評論根本不會百分之百準確，真正的圈內人，才不會在這時候浪費時間寫這麼多東西。「況且，真的寫了我們是看得懂膩？」。

至於志工，呂秋遠表示不會羨慕，「因為佔用別人的福份，對人生來說不會是正面的，況且現在還要面臨檢調單位的調查，第二劑還不知道去哪裡打。不是屬於自己的東西，就不要強求，強求了，後果就會來了」。

至於他自己要不要打高端疫苗？呂秋遠說雖然不知道何時才會輪到，但是「該打就打，我非常樂意」。最後更「恭喜台灣生技產業有機會越來越好，也希望繼口罩以後，我們可以有自己的疫苗產業，為世界做出更多的貢獻。」。

眾多網友也紛紛回應：「我是一直很看好台灣生技，全世界只有台灣是第一名的人唸醫學，第二名唸電機，生技是第一名+第二名，只要第三名以後的不要使壞殘害(如翁啓惠，何大一)，台灣很快就有另一座護國神山。台灣疫苗，輪到我就打。」、「20多年前唸醫學院時，就知道同校微生物免疫所的老師＆研究生都是好厲害好認真的一群！」、「自己國家的東西不支持是哪裡有病～台灣醫療也不輸別人～是在怕屁」、「國產疫苗研發量產是脫離疫情的必經之路，別去冀望別人能伸出援手，台灣要能夠自立自強。疫苗研發是今日不做明日就會後悔」。

(中時新聞網)