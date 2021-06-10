8日趁法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與民眾握手時，使出巴掌攻擊的28歲男子塔雷爾（Damien Tarel），10日出庭受審。「美國廣播公司」（ABC）指出，法國襲擊公務員罪最高可處3年有期徒刑和4.5萬歐元（約新台幣151.8萬元）罰金。

根據報導，塔雷爾10日於法國南部隆河谷（Rhone valley）瓦倫斯（Valence）地方法院出庭受審，宣稱馬克宏「代表法國的衰落」。檢察官表示，塔雷爾說他的政治理念接近反政府運動「黃背心」，並且認同極右派思想，但未加入任何政黨或激進組織；並宣稱他的行為「出於衝動」，「不假思索」地表達了不滿。他和一同被逮捕的友人亞瑟（Arthur C.）都沒有前科。

熱衷中世紀歷史和武術的塔雷爾現年28歲，居住在聖瓦利耶村（Saint-Vallier），目前沒有固定職業；熟人說他喜歡角色扮演，但不常惹麻煩。他在襲擊馬克宏時高喊法蘭西王國時代的戰鬥口號「Montjoie Saint Denis」以及「打倒馬克宏」。

若塔雷爾的襲擊公務員罪被判有罪，則最高可能面臨3年有期徒刑和4.5萬歐元罰金。一同被逮捕的亞瑟並未因此事件被起訴，但警方搜索其住處時發現希特勒的《我的奮鬥》、共產黨旗幟、俄國革命旗幟，以及非法武器，之後將以非法持有武器的罪名起訴他。

馬克宏8日想和隔離柵對面的民眾近距離交流及握手，沒想到在搭上塔雷爾的左手後，立刻就吃上一巴掌；雖然安全人員立即將塔雷爾制伏，但旁人拍下的影片很快便在社交媒體上流傳。

(中時新聞網)