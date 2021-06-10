林哲熹、李沐錄影片鼓勵今年遇疫情的畢業生。（電影《青春弒戀》提供）

何蔚庭執導電影《青春弒戀》10日曝光林柏宏、陳庭妮、林哲熹、李沐、丁寧、姚愛寗等演員在疫情前錄下的祝福影片，鼓勵無法舉辦實體畢業典禮的學生們。林柏宏透露自己畢業典禮都會哭得很慘，「好像從此以後都沒有和朋友見面的機會一樣，現在想起來還蠻可愛蠻好笑的。」陳庭妮則說：「在我的經驗中每一段畢業都是非常興奮的，有一種完成階段性的學習，畢業就像把自己放到一個全新的環境裡，有更多嘗試跟挑戰。」

林哲熹對畢業生也表達鼓勵，認為有想做的可以放手去做；李沐則認為校園對於她是一個拘束的環境最難適應，畢業就像擺脫束縛一樣，她笑說：「還記得高中畢業的時候有一種鬆了一口氣的感覺，忽然覺得好輕鬆，那個時候想著世界上沒有比考試念書更難的事，我再也不需要考試念書，所以今後的人生應該會變簡單吧！」

電影《青春弒戀》｜給畢業生的祝福｜林柏宏、林哲熹、李沐、陳庭妮、丁寧、姚愛寗

林柏宏、陳庭妮主演的《火神的眼淚》剛播畢，在疫情期間陪觀眾在家安全追劇。不過事實上他們的工作也因疫情攪局，拍攝和活動都紛紛停止，林柏宏說：「這陣子也因為不太出門，幾乎都自己煮，每天吃飯打掃，生活其實很規律。」他們也不約而同利用疫情多出的空檔，把握時間「補進度」，看了很多電影、影集和書籍，把「待看清單」一一完成。

李沐則除了準備角色功課，最近也在家練習吉他與唱歌，「我也有利用台大線上課程的資源看一些有興趣的課，還有運動！其實待在家，也還是十分忙碌。」林哲熹則分享自己個性是「即便放假還是想安排好玩的事情做」，除了補追劇外，也看了很多YouTube影片，研究自己以往感興趣的內容。

談到台灣電影院關閉將近1個月，許多作品在串流平台上發光發熱，陳庭妮和林哲熹認為是現在進行式的趨勢，「既方便又能隨時隨地」，不過4人也覺得電影院的存在是必要的，不會被取代。陳庭妮表示：「因為有些電影在電影院看的感官視覺的震撼度不同，加上在家裡看影片，其實容易被雜事分心。」林柏宏則感慨喊話：「希望此刻大家能夠共體時艱，越快安全，我們就越快能夠回到電影院。」

(中時 )