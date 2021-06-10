我國新冠肺炎疫情嚴峻，為了協助勞工度過難關，勞動部再次提供「勞工紓困貸款」，但相較去年，昨天修改條件增加要以2019年各類所得50萬元以下，遭外界詬病2019年根本沒有疫情，難以呈現真實情況，勞動部政務次長王尚志表示，目前請財政部把去年扣繳低於50萬的話送給勞動部後，再送給信保基金勾稽，除了2019年各類所得低於50萬以下可以申請外，2020年扣繳憑單低於50萬以下也可申請。

勞動部近日表示，會增加50萬元條件，主要是因為今年的名額僅有50萬名，相較去年提供的100萬名額少，希望能照顧弱勢勞工，因此限縮對象，而所得會限縮在50萬，則是考量2019年薪資中位數為49萬8000元、2020年勞工每月經常性薪資平均為4.2萬元訂出，預估仍有約一半的勞工可以申貸。

王尚志表示，原本是採認2019年各類所得，但疫情是去年才開始，因此去年的所得比較接近真實面，但去年的所得稅還在申報中，仍要經過確認後才能轉給財政部財政資訊中心，但今天下午開會時財政部資訊中心指出可提供2020年全年現有的扣繳資料，因此目前研擬如果去年扣繳低於50萬元的話也可以申請，「不是非要2019年的資料」。

至於去年的名額一開始為50萬名、後來再新增50萬名，今年是否會比照嘉惠更多勞工，王尚志說，因為紓困貸款下周才開始申請，要看申請狀況，第一年是勞動部負擔利息外，還要由信保基金提供10成擔保，如要提供500億貸款，那信保基金也要提足50億做擔保，初期先用50萬名，後續再滾動式檢討。

(中時 )