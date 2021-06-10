美國通膨持續升溫，繼4月升幅破4％後，10日發布的5月消費者物價指數（CPI）年升5％超出預期，寫下2008年8月來最大年增幅。同日發布的上周初領失業救濟人數，跌到疫情爆發以來新低，兩項指標反映出美國經濟在解封後正加速復甦。

即便最新CPI數據可能加劇美國通膨疑慮，聯準會（Fed）恐早收緊貨幣政策，但投資人似乎不為所動，周四美股依然開高，道瓊指數和那斯達克指數漲幅將近0.2％，標普指數漲幅甚至破0.2％。

美國勞工部周四公布，5月CPI月升0.6％。4月月升幅0.8％，是2009年6月來新高。但年率方面超越4月的4.2％續升至5％，寫下近13年來最大年升幅。

經濟學家原本預期美國5月CPI的月升幅和年升幅，分別為0.4％、4.7％。至於5月核心CPI（排除食品與能源不計）月升0.7％，也高於預估中值0.5％。

美國5月CPI數據繼續躍增，是去年同期數據低迷的基期效應所致，此效應到了6月料會減弱。另一方面與雇主為爭搶人力調高薪資有關，5月薪資增幅0.5％。儘管美國目前聘僱人數仍比2020年2月的峰點少了760萬，但待聘職缺數達創紀錄的930萬。

美國就業市場緊俏也反映在周四出爐的最新失業救濟數據，上周初領失業救濟金人數，降到去年春天新冠疫情爆發以來最低，顯示隨著大規模施打疫苗陸續解封，經濟迅速回溫，人力吃緊下企業不敢貿然裁員。

美國勞工部公布，上周（截至6月5日）初領失業救濟金人數，從前一周的38.5萬減至37.6萬，雖高於調查預估的37萬，卻是去年春天疫情大流行以來最低。

儘管美國通膨加速升溫，仍不至於撼動聯準會目前奉行的貨幣政策。Fed主席鮑爾一再表示，通膨率上升只是暫時性，Fed示意可以忍受通膨率高出2％目標一段時間。

Fed偏好觀察的通膨指標─個人消費支出（PCE）物價指數，4月升幅達3.1％，創1992年7月來最大增幅。

(工商 )