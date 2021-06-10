《讀賣新聞》10日報導，鹽野義製藥（Shionogi & Co.）公司計畫提高旗下新冠候選疫苗產能，力拚今年供應3千萬人份的劑量。鹽野義製藥位於岐阜縣（Gifu） 的新工廠加緊興建中，而該公司疫苗目前正處於試驗階段。

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