鹽野義製藥擬提升產能 力拚供應3千萬人 22:412021/06/10 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《讀賣新聞》10日報導，鹽野義製藥（Shionogi & Co.）公司計畫提高旗下新冠候選疫苗產能，力拚今年供應3千萬人份的劑量。鹽野義製藥位於岐阜縣（Gifu） 的新工廠加緊興建中，而該公司疫苗目前正處於試驗階段。 強化科技研發 美通過2,500億創新法案 半導體帶動 固定資產增購金額年增近2成 (工商 ) #鹽野義 #製藥 #產能 #力拚 #供應 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡總統期許七月國產施打 石崇良：蔡總統期許我們會全力達成 20:392021/06/10 政治 路博邁：5G投資將受惠半導體大幅成長與拜登基建計畫 11:022021/06/10 財經 《集中市場》電力大激活 外資終結4連賣 15:242021/06/10 財經 面板報價將反轉 花旗環球降評友達 07:162021/06/10 財經 高端疫苗二期解盲成功 立即申請緊急授權 拚7月提供國人施打 16:552021/06/10 財經 《類股》明年鋼市續強 中鋼領頭翻紅 13:252021/06/10 財經 《經濟》Q1製造業固定資產增購金 創歷年同季新高 11:432021/06/10 財經 缺料壓頂 筆電Q2大考驗 04:102021/06/10 財經要聞 千萬別想騙他們！3星座觀察力超強 一眼就能看穿謊言 17:452021/06/10 運勢 《半導體》捷敏5月營收連3月創高 Q2締新猷有譜 10:352021/06/10 財經 《半導體》5月營收連3月創高 菱生Q2拚締新猷 12:002021/06/10 財經 財經熱門新聞 陸拒F-35戰機原料出口？拜登終於反擊了 - 財經 陽明、長榮、萬海EPS 30元是低標 專家：這訊號出現就殺進 - 財經 拜登出手 美中直球對決！謝金河預言：未來關鍵90天很驚人 - 財經 美股恐遭重挫 專家示警1訊號將暴跌60％ - 財經 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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